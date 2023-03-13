За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, з артилерії танків та мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янськ, Дворічна, Западне, Стрілеча, Великий Бурлук та інші. На щастя, серед цивільного населення постраждалих не було", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.