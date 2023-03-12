Із 6 березня під Бахмутом знищено понад 1100 російських солдатів

Менше ніж за один тиждень під Бахмутом було знищено понад 1100 російських солдатів, сказав у неділю у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом", - сказав він.

За словами Зеленського, до цієї цифри можна додати щонайменше півтори тисячі санітарних ворожих втрат - "це поранення, несумісні для них продовженням боїв".

"Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять", - повідомив він.