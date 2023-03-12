В Україні потеплішає, у понеділок невеликий мокрий сніг і дощ прогнозують тільки в північних і західних областях

У понеділок, 13 березня, вночі в північних, вдень у західних областях місцями невеликий мокрий сніг і дощ, на решті територій України без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині та Прикарпатті до 11° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 13 березня найвища температура вдень була 17,3 у 2001 р., найнижча вночі -21,2 у 1928 р.

У вівторок в Україні без опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с, вдень в Україні, крім півдня та сходу, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі в західних областях 1-6° тепла, на решті територій від 3° тепла до 2° морозу, на сході та в Карпатах 1-6° морозу; вдень 9-14° тепла, у західних областях 14-19°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.