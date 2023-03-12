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11:53 12.03.2023

Аварійні відключення через перевантаження в мережі можуть застосовуватися в неділю в Харківській області - "Укренерго"

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Аварійні відключення через перевантаження в мережі можуть застосовуватися в неділю в Харківській області - "Укренерго"

Енергетики впродовж суботи повернули електропостачання побутовим споживачам Житомирської та Харківської областей, проте в Харкові від ранку застосовують аварійні вимкнення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі після обстрілів росіян 9 березня, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з оновленням компанії в телеграм-каналі, обмеження електропостачання в разі зростання споживання можуть застосовуватися в усій Харківській області протягом дня.

"В інших регіонах обмеження не застосовувалися, ліміти не доводилися. Наявних у системі обсягів виробленої е/е достатньо для покриття споживання", - зазначила "Укренерго".

Як наголосили в компанії, чинні обмеження в регіонах є мережевими і спричинені винятково пошкодженнями енергетичної інфраструктури масованими ворожими обстрілами.

Загалом споживання порівняно з минулими вихідними знизилося, уточнили в НЕК.

Теги: #енергетика #укренерго

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