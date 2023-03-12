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11:22 12.03.2023

Із небезпечних регіонів Донецької, Запорізької та Херсонської області продовжують курсувати безкоштовні евакуаційні поїзди - Мінреінтеграції

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Із небезпечних регіонів Донецької, Запорізької та Херсонської області продовжують курсувати безкоштовні евакуаційні поїзди - Мінреінтеграції

Жителі небезпечних регіонів Донецької, Запорізької та Херсонської області можуть виїхати безкоштовними евакуаційними поїздами до центральних і західних регіонів країни, повідомили у пресслужбі Міністерства реінтеграції.

"Наразі жителі Донбасу, Запоріжжя та Херсона можуть виїхати безоплатними евакуаційними поїздами в центральні та західні регіони", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що тимчасово переміщені особи можуть також отримати фінансову допомогу від держави в розмірі 2 тис. грн на кожного дорослого і 3 тис. грн на дитину або особу з особливими потребами.

"Потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування. Під час реєстрації на евакуацію поїздом слід обов'язково повідомляти, до якої станції ви прямуєте", - зазначили в Мінреінтеграції.

Наразі курсують такі евакуаційні поїзди:

- №119/120 Запоріжжя - Кривий Ріг - Львів. Відправлення зі станції Запоріжжя о 09:45, до Дніпра прибуває о 12:07, до Кривого Рогу - о 15:29, на кінцеву станцію Львів - об 11:44.

- №110/109 Херсон - Львів. Із Херсона він вирушає о 14:27 і прямує через станції Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Прибуття до Львова - наступного дня о 10:18.

- № 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів, який вирушає з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44. Поїзд прямує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

 

Теги: #евакуація #мінреінтеграції

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