Події

10:47 12.03.2023

Унаслідок обстрілу Очакова російськими окупантами в ніч на неділю в місті пошкоджено житлові будинки та автомобілі, постраждалих немає - голова ОВА

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Унаслідок обстрілу Очакова російськими окупантами в ніч на неділю в місті пошкоджено житлові будинки та автомобілі, постраждалих немає - голова ОВА

Унаслідок обстрілу Очакова, здійсненого російськими окупантами в ніч на неділю, у місті було пошкоджено житлові будинки та автомобілі, постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 12 березня, о 00:45-00:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Сталося загоряння автомобілів, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в неділю вранці.

Він додав, що в м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах Миколаївської області день і ніч пройшли відносно спокійно.

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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