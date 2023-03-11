Події

21:33 11.03.2023

Залужний і Міллі обговорили посилення можливостей системи ППО для України

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Залужний і Міллі обговорили посилення можливостей системи ППО для України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у суботу обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили низку важливих для нас тем. Детально зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони", - ідеться в телеграмі Головнокомандувача.

Залужний зазначив, що розповів Міллі про ситуацію на полі бою. Сторони домовилися продовжувати діалог і спільну роботу.

Головнокомандувач подякував Міллі, керівництву і народу США за підтримку України в боротьбі з агресією РФ.

 

 

 

Теги: #сша #міллі #залужний

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