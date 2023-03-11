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19:42 11.03.2023

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів гривень

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Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів гривень

Запровадження санкцій проти компаній, пов'язаних із гральним бізнесом, закриє схеми на десятки мільярдів гривень, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із державою-злом. Відповідний указ оприлюднений. Це більше 280 компаній і 120 осіб, які за допомогою схем із гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації", - сказав він.

За його словами, "рішення готувалося певний час, воно ретельно опрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і усіма цивілізованими засобами", - сказав президент.

Зеленський увів у п'ятницю в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Серед букмекерських компаній і лотерей, щодо яких було запроваджено санкції - українські ТОВ "Паріматч", Фінансова компанія "Лео", ПокерматчUA.

Серед російських компаній у сфері грального бізнесу санкції запроваджено, серед інших, проти ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "КредитСервіс".

 

 

Теги: #санкції #гральний_бізнес

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