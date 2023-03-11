У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, без опалення залишаються 5% містян

У Києві тривають роботи з відновлення інфраструктури міста від ушкоджень, отриманих унаслідок останньої ракетної атаки, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації в телеграм-каналі.

"Аварійно-відновлювальні роботи в системі теплопостачання тривають. Наразі без тепла 5% споживачів міста. Головною проблемою є пошкоджена електромережа теплопостачання. Роботи тривають. За планом - сьогодні маємо відновити теплопостачання повністю", - зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Він також уточнив, що водопостачання працює в штатному режимі, відключення електрики відсутні.