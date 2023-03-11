Події

19:29 11.03.2023

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, без опалення залишаються 5% містян

1 хв читати
У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, без опалення залишаються 5% містян

У Києві тривають роботи з відновлення інфраструктури міста від ушкоджень, отриманих унаслідок останньої ракетної атаки, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації в телеграм-каналі.

"Аварійно-відновлювальні роботи в системі теплопостачання тривають. Наразі без тепла 5% споживачів міста. Головною проблемою є пошкоджена електромережа теплопостачання. Роботи тривають. За планом - сьогодні маємо відновити теплопостачання повністю", - зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Він також уточнив, що водопостачання працює в штатному режимі, відключення електрики відсутні.

 

 

 

Теги: #київ #опалення #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 11.03.2023
У Києві скасовано стабілізаційні відключення

У Києві скасовано стабілізаційні відключення

16:34 11.03.2023
Уряд Італії проведе конференцію з відновлення України за участю представників бізнесу - глава МЗС

Уряд Італії проведе конференцію з відновлення України за участю представників бізнесу - глава МЗС

11:36 11.03.2023
У Києві в суботу прогнозують сильний дощ, гідрослужби "Київавтодору" почали посилене чергування

У Києві в суботу прогнозують сильний дощ, гідрослужби "Київавтодору" почали посилене чергування

20:10 10.03.2023
Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

19:07 10.03.2023
Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня

Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня

13:28 10.03.2023
Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

12:50 10.03.2023
Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

07:30 10.03.2023
У Харківській області відновлено енергопостачання критичної інфраструктури, більша частина області зі світлом

У Харківській області відновлено енергопостачання критичної інфраструктури, більша частина області зі світлом

17:47 09.03.2023
Електропостачання Києва відновлено в повному обсязі - Кличко

Електропостачання Києва відновлено в повному обсязі - Кличко

17:39 09.03.2023
Понад половину котелень Києва переведено на альтернативні джерела електропостачання - Кличко

Понад половину котелень Києва переведено на альтернативні джерела електропостачання - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Руїни, уламки, воронки від снарядів - автопортрет Росії

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів гривень

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, в одному із районів почалася пожежа

У Києві скасовано стабілізаційні відключення

Сирський знову працює в Бахмуті - Сухопутні війська

ОСТАННЄ

Зеленський: Руїни, уламки, воронки від снарядів - автопортрет Росії

Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури України та спроби вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів гривень

Izibank продаватиме військові облігації та запустить "оплату частинами"

Грузинська опозиційна партія пропонує узаконити добровільний призов до армії

Депутатка міськради від ОПЗЖ, яка підтримала здачу Куп'янська окупантам, постане перед судом

У Київській області 13-річний підліток загинув від удару струмом, вилізши на дах поїзда

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, в одному із районів почалася пожежа

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах скупчення окупантів

Центри гігієни Червоного Хреста України в низці областей мають попит у населення - ТЧХУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА