Події

19:27 11.03.2023

Грузинська опозиційна партія пропонує узаконити добровільний призов до армії

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Грузинська опозиційна партія пропонує узаконити добровільний призов до армії

У Тбілісі біля будівлі парламенту в суботу відбулася акція з вимогою скасування обов'язкового призову в армію.

Акція, в якій брали участь кілька сотень людей, переважно молоді, була організована опозиційною партією "Гірчі". Раніше її лідери внесли до парламенту відповідні зміни до "Оборонного кодексу", однак не отримали підтримки депутатів.

"Ми вважаємо, що строкова військова служба має бути добровільною, а не обов'язковою для чоловіків з 18 до 27 років. Влада має створити військовим строкової служби нормальні умови, платити гідну зарплату. І тоді багато хто підуть служити в армію добровільно", - заявив під час виступу на акції, один із лідерів партії "Гірчі" Яго Хвічія.

За його словами, нині дуже багато строковиків проходять службу не в армії, а в інших силових відомствах, що неприпустимо.

Зі свого боку, міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе заявив у суботу журналістам, що до "Оборонного кодексу" внесено зміни, згідно з якими студентів не будуть в обов'язковому порядку призивати в армію.

"Наразі в парламенті обговорюється новий "Оборонний кодекс", який має підвищити боєздатність нашої армії. Щодо добровільного призову в армію, це нелогічно і вступає в протиріччя з національними інтересами", - сказав міністр.

 

 

Теги: #опозиція #призов #армія #грузія

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