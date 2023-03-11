Депутатка міськради від ОПЗЖ, яка підтримала здачу Куп'янська окупантам, постане перед судом

Харківська облпрокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутатки Куп'янської міськради, обраної від ОПЗЖ, підозрюваної в державній зраді (ч.1 ст.111 КК України) і колабораційній діяльності (ч.4 ст.111-1 КК України).

"Депутатка Куп'янської міської ради від нині вже забороненої політичної партії в Україні на початку війни перейшла на бік ворога. Наприкінці лютого 2022 року жінка взяла участь у позачерговому засіданні Куп'янської міської ради, на якому підтримала рішення про сприяння російським військам у здійсненні окупації Куп'янська через надання гарантій бездіяльності місцевої влади в питанні організації оборони міста", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, депутатка допомогла російським військовим із поселенням у приміщеннях комунальних підприємств, а також забезпечила продуктами харчування та спецтехнікою для будівництва фортифікаційних споруд ЗС РФ.

Крім того, будучи власницею підприємства зі стоматологічної практики в Куп'янську, у серпні 2022 року обвинувачена подала заяву до окупаційної податкової, внаслідок чого підприємство отримало зобов'язання зі сплати податку на прибуток до скарбниці РФ та її окупаційних органів.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Київському районному суді Харкова.