Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, в одному із районів почалася пожежа

Російські окупаційні війська в суботу, 11 березня, обстріляли Запоріжжя, попередньо із застосуванням С-300, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зі свого боку секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі повідомив, що внаслідок влучання сталося загоряння.

"Сьогодні серед білого дня ворог укотре підступно атакував Запоріжжя. Наразі відомо, що через ракетні обстріли в одному з районів міста сталося загоряння", - вказав він.

На місці працюють відповідні служби.