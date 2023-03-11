Події

19:02 11.03.2023

У Києві скасовано стабілізаційні відключення

1 хв читати
У Києві скасовано стабілізаційні відключення

Стабілізаційні відключення електроенергії в Києві скасовано, повністю відновлено електропостачання для всіх жителів столиці, повідомила пресслужба ДТЕК.

"Укренерго" скасував обмеження, що дало змогу о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці. Тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, і закликали стежити за оновленнями.

 

 

 

Теги: #київ #електрика #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 11.03.2023
У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, без опалення залишаються 5% містян

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, без опалення залишаються 5% містян

11:36 11.03.2023
У Києві в суботу прогнозують сильний дощ, гідрослужби "Київавтодору" почали посилене чергування

У Києві в суботу прогнозують сильний дощ, гідрослужби "Київавтодору" почали посилене чергування

19:07 10.03.2023
Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня

Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня

07:24 10.03.2023
У "Yasno" пояснили для чого потрібні передчасні відключення е/е під час ракетних атак

У "Yasno" пояснили для чого потрібні передчасні відключення е/е під час ракетних атак

17:47 09.03.2023
Електропостачання Києва відновлено в повному обсязі - Кличко

Електропостачання Києва відновлено в повному обсязі - Кличко

17:39 09.03.2023
Понад половину котелень Києва переведено на альтернативні джерела електропостачання - Кличко

Понад половину котелень Києва переведено на альтернативні джерела електропостачання - Кличко

15:26 09.03.2023
Теплопостачання вже відновлено в 300 житлових будинках Києва - мер

Теплопостачання вже відновлено в 300 житлових будинках Києва - мер

15:08 09.03.2023
Кличко: Київський метрополітен отримав міжнародну гуманітарну допомогу від МОМ

Кличко: Київський метрополітен отримав міжнародну гуманітарну допомогу від МОМ

12:38 09.03.2023
У Києві пошкоджено об'єкт енергоінфаструктури - Кличко

У Києві пошкоджено об'єкт енергоінфаструктури - Кличко

10:33 09.03.2023
Трьох людей травмовано внаслідок ракетної атаки в Києві у четвер уранці - прокуратура

Трьох людей травмовано внаслідок ракетної атаки в Києві у четвер уранці - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Руїни, уламки, воронки від снарядів - автопортрет Росії

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів гривень

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, в одному із районів почалася пожежа

Сирський знову працює в Бахмуті - Сухопутні війська

Указ про санкції заблокував близько 250 млн грн коштів клієнтів на рахунках "Паріматч" - компанія

ОСТАННЄ

Зеленський: Руїни, уламки, воронки від снарядів - автопортрет Росії

Російські окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури України та спроби вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів гривень

Izibank продаватиме військові облігації та запустить "оплату частинами"

Грузинська опозиційна партія пропонує узаконити добровільний призов до армії

Депутатка міськради від ОПЗЖ, яка підтримала здачу Куп'янська окупантам, постане перед судом

У Київській області 13-річний підліток загинув від удару струмом, вилізши на дах поїзда

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, в одному із районів почалася пожежа

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах скупчення окупантів

Уряд Італії проведе конференцію з відновлення України за участю представників бізнесу - глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА