У Києві скасовано стабілізаційні відключення

Стабілізаційні відключення електроенергії в Києві скасовано, повністю відновлено електропостачання для всіх жителів столиці, повідомила пресслужба ДТЕК.

"Укренерго" скасував обмеження, що дало змогу о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці. Тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас у компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, і закликали стежити за оновленнями.