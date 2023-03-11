Найближчі дні будуть відносно теплими і майже без опадів, дощ і мокрий сніг пройдуть у ніч на неділю

Дощ і мокрий сніг очікуються в Україні в ніч на неділю, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у східній частині країни невеликий дощ, у північних областях місцями невеликий мокрий сніг. На решті територій без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 2-7° тепла, у східних областях та на крайньому півдні 8-13° тепла.

У Києві 12 березня вночі дощ та мокрий сніг, удень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку спостережень 12 березня найвища температура була +15,8°С у 2001 р., найнижча -21,6°С у 1928 р.

У понеділок, 13 березня, в Україні без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 13°; на решті територій вночі від 3° тепла до 2° морозу (на сході до 5° морозу), вдень 9-14° тепла.

У Києві 13 березня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.