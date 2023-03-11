Події

12:12 11.03.2023

Петиція із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

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Петиція із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Цю петицію було подано 19 січня і станом на 11 березня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Потрібно скасувати зупинення громадського транспорту, оскільки це негативно позначається на людях, які не можуть доїхати з роботи додому або навпаки", - йдеться в тексті петиції.

На сьогодні в Києві під час оголошення повітряної тривоги муніципальний громадський транспорт (автобуси, тролейбуси) зупиняється на найближчій зупинці, висаджує пасажирів, і продовжує рух лише після скасування тривоги.

Петиція має бути розглянута відповідальними особами протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконана.

Теги: #транспорт #петиція #тривога

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