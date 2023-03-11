Події

11:50 11.03.2023

Окупанти впритул підійшли до промкомплексу АЗОМ на околиці Бахмута - ISW

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Російські окупанти просунулися на нові позиції в північно-західній частині м. Бахмут Донецької області за 800 метрів від Артемівського заводу з обробки металів (АЗОМ), проте лобові атаки на цей комплекс, імовірно, обійдуться силам ПВК дуже дорого, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 березня.

Водночас російські джерела стверджують, що бойовики приватної військової компанії "Вагнера" вже зайшли безпосередньо на територію АЗОМ, зазначають аналітики.

"Російські джерела стверджують, що російські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна... Російські війська продовжують вести розвідку в районі островів у дельті річки Дніпро", - ідеться у зведенні.

Повідомляють, що ПВК "Вагнера" продовжує нарощувати зусилля з вербування в РФ.

Теги: #звіт #вагнер #бахмут #isw

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