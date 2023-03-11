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11:46 11.03.2023

Мережеві обмеження після атак ворога 9 березня залишаються в Харківській і Житомирській областях - "Укренерго"

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Мережеві обмеження після атак ворога 9 березня залишаються в Харківській і Житомирській областях - "Укренерго"

Мережеві обмеження після обстрілу російськими загарбниками території України 9 березня, що призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень, усе ще діють у Житомирській і Харківській областях, а також в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей, повідомила НЕК "Укренерго".

Водночас у своєму повідомленні у Facebook у суботу "Укренерго" зазначила, що в Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову під'єднано один з об'єктів магістральних мереж компанії.

Згідно з повідомленням, критична інфраструктура міста повністю заживлена, триває робота з повного відновлення електропостачання міста та області.

Водночас у Житомирській області все ще складна ситуація, частина споживачів залишається без електропостачання, діють графіки погодинних відключень.

"В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалося, ліміти не доводилися", - йдеться в повідомленні.

Водночас НЕК вказала, що вночі ворог обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині, ремонтні роботи на яких розпочнуться після отримання дозволу від військових. Також тривають ремонтні роботи на всіх об'єктах "Укренерго", пошкоджених ворожими обстрілами.

Загалом НЕК констатує, що в енергосистемі наявних обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття всіх потреб у ресурсі, а споживання через теплу погоду навіть знизилося порівняно із суботою 4 березня.

Як повідомлялося з посиланням на пресслужбу "Харківобленерго" в суботу вранці, енергетики повністю відновили енергопостачання побутових споживачів Харкова та Харківської області, які залишилися без світла внаслідок масованої ракетної атаки, здійсненої російськими окупаційними військами на об'єкти критичної інфраструктури регіону в ніч на 9 березня, але запустити електротранспорт наразі немає можливості.

Теги: #обмеження #енергосистема

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