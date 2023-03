Верховний суд у Лондоні ухвалить рішення у спорі з РФ про євробонди на $3 млрд 15 березня

Верховний суд Великої Британії (The Supreme Court) назвав дату винесення рішення щодо спору, який триває з 2016 року, щодо єврооблігацій України на $3 млрд, випущених у 2013 році на користь Росії, - це станеться 15 березня цього року.

Верховний суд на своїй сторінці нагадує, що слухання сторін у справі п'ятьма суддями відбулося 11 листопада 2021 року.

Як повідомлялося, The Law Debenture Trust Corporation plc, яка представляє інтереси РФ, 17 лютого 2016 року за дорученням Мінфіну Росії подала до Високого суду Лондона (High Court of Justice of England and Wales) позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України та погодившись із наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями. Своїм рішенням суд зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість євробондів на $3 млрд, суму нездійсненого купонного платежу на $75 млн, а також штрафні відсотки, що нараховуються в сумі $674 тис. за кожен день прострочення, і частину витрат у рамках розгляду.

Проте після скарги України апеляційний суд постановив, що суд першої інстанції має розглянути справу за повною процедурою. Під час слухань українська сторона пропонувала розглянути спір у Міжнародному суді при ООН (ICJ), проте російська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

У Верховному Суді The Law Debenture Trust Corporation plc оскаржує рішення апеляційного суду в цілому та висунуту Києвом тезу про примус, тоді як Україна, здебільшого задоволена вердиктом апеляційного суду, заперечує низку тез із його рішення.

Верховний суд розпочав розгляд цих скарг 9-12 грудня 2019 року, але відклав ухвалення рішення. Це було пов'язане з тим, що Україна та РФ вступили в розгляд справи Pakistan International Airline Corporation у Times Travel (UK) Ltd., що стосується доктрини примусу за англійським правом, яка вже перебувала в апеляційному провадженні у Верховному суді Великої Британії та рішення за якою могло впливати на рішення щодо спору про євробонди. Вердикт за нею було винесено у серпні 2021 року, проте він безпосередньо не відповідає на питання російсько-українського спору.