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07:35 03.03.2025

США призупиняють наступальні кібероперації проти Росії

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США призупиняють наступальні кібероперації проти Росії

Сполучені Штати призупинили операції і планування наступальних кібероперацій проти Росії, повідомляє CNN, посилаючись на неназваного американського високопосадовця.

"Призупинення є "серйозним ударом", сказав чиновник, особливо з огляду на те, що планування таких операцій потребує часу і досліджень", - повідомляє CNN.

Занепокоєння, за словами чиновника, полягає в тому, що пауза в наступальних кіберопераціях проти Росії зробить США більш вразливими до потенційних кібератак з боку Москви, яка володіє величезним штатом хакерів, здатних порушити роботу критично важливої інфраструктури США і зібрати чутливі розвідувальні дані.

"З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани і операції. Для міністра Хегсета немає більшого пріоритету, ніж безпека бійця в усіх операціях, включно з кіберпростором", - сказав високопоставлений представник оборонного відомства в інтерв'ю CNN, маючи на увазі міністра оборони Піта Хегсета.

 

 

Теги: #кіберзахист #призупинення #росія #сша #операції

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