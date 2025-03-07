Події

20:36 07.03.2025

В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

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В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

Росіянина, який вбив двох українських військових у Баварії, засудили до довічного ув'язнення, повідомляє n-tv.

Відзначається, що суд Мюнхена визнав провину особливо серйозною, тому дострокове звільнення 58-річного росіянина практично неможливо.

Як повідомлялося, вбиті українці лікувались від отриманих на війні поранень в клініці Мурнау. На початку судового розгляду у справі про вбивство в лютому обвинувачений зізнався, що вбив 36-річного та 23-річного хлопців наприкінці квітня 2024 року.

 

Теги: #суд #німеччина #вбивство #військові

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