В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

Росіянина, який вбив двох українських військових у Баварії, засудили до довічного ув'язнення, повідомляє n-tv.

Відзначається, що суд Мюнхена визнав провину особливо серйозною, тому дострокове звільнення 58-річного росіянина практично неможливо.

Як повідомлялося, вбиті українці лікувались від отриманих на війні поранень в клініці Мурнау. На початку судового розгляду у справі про вбивство в лютому обвинувачений зізнався, що вбив 36-річного та 23-річного хлопців наприкінці квітня 2024 року.