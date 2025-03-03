Суд залишив під вартою нардепа Шевченка, підозрюваного у держзраді - ЗМІ

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою нардепа Євгенія Шевченка до 1 травня без права внесення застави, повідомляє Суспільне з посиланням на власну кореспондентку з зали суду.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру нардепу в державній зраді. Зазначалося, що він дискредитував чинну владу, спотворюючи факти і події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Слідство також встановило контакти нардепа з представниками посольства Республіки Білорусь. Він неодноразово їздив до країни, де зустрічався з представниками бізнес-політичних структур і навіть із самопроголошеним президентом. Посилаючись саме на цю зустріч, депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ із території Білорусі тощо.

Як повідомило джерело агентству "Інтерфакс-Україна", йшлося про нардепа Євгенія Шевченка.