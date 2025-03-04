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15:22 04.03.2025

До суду передано справу посадовців Чернівецької митниці, через недбалість яких держбюджет міг втратити понад 45 млн грн

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До суду передано справу посадовців Чернівецької митниці, через недбалість яких держбюджет міг втратити понад 45 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо п’яти посадовців Чернівецької митниці, чия недбалість могла завдати державі збитків на 45,5 млн грн.

"Встановлено, що у серпні 2022 року під час оформлення імпорту одягу з Туреччини митники не перевірили правдивість даних, зазначених у документах. Через це вантаж незаконно звільнили від обов’язкових митних платежів на понад 40 млн грн", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР у вівторок.

Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців замовник товару таки сплатив до держбюджету 45,5 млн грн податків.

Посадовців обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Теги: #суд #митниця #дбр

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