У п'ятницю ворог обстріляв 7 громад, було зафіксовано 54 прильоти

Упродовж п'ятниці ворог здійснив обстріл Шалигинської, Білопільської, Есманської, Миропільської, Новослобідської, Краснопільської, Хотинської громад, було зафіксовано 54 прильоти, 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметних черги і скидання з БПЛА 2 вибухових пристроїв (типу ВОГ), повідомляє Сумська ОВА.

Шалигинську громаду окупанти обстріляли з артилерії (САУ) - 6 прильотів. Внаслідок цього пошкоджено 3 житлові будинки, лінію електропередач.

Зранку ворог обстріляв із кулеметів Хотинську громаду - 1 кулеметний обстріл, а також 88 пострілів та 1 гранатометний обстріл (із АГС) - 48 пострілів.

Був артобстріл Новослобідської громади, зафіксовано 5 прильотів, та мінометний обстріл - 14 прильотів.

Опівдні противник здійснив мінометний обстріл Краснопільської громади, і також скинув із БПЛА 2 вибухові пристрої (типу ВОГ).

У Білопільській громаді було зафіксовано 16 прильотів з мінометів з території Росії, а також 4 прильоти з САУ і 56 пострілів з АГС.

Ворог здійснив 1 кулеметний обстріл по Есманській громаді - 4 "черги".

Миропільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано 7 прильотів.