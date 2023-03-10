Події

23:57 10.03.2023

Зеленський ввів санкції проти ігрового бізнесу, зокрема проти українського ТОВ «Париматч»

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Зеленський ввів санкції проти ігрового бізнесу, зокрема проти українського ТОВ «Париматч»

(роздається замість новини 23.27)

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Відповідний указ №145/2023 було опубліковано на сайті Голови Української держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у тексті документа.

Серед букмекерських компаній та лотерей, щодо яких було запроваджено санкції – українські ТОВ «Париматч», Фінансова компанія «Лео», ПокерматчUA.

З п'яти компаній у реєстрі, які отримали ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) на букмекерську діяльність, указ торкнувся трьох: "Париматч", "Твоя беттингова компанія" та "Плей Фан Інвестмент". Водночас у двох останніх КРАЇЛ вже анулювала ліцензії раніше – у вересні та грудні 2022 року відповідно. Дві інші компанії в реєстрі – Букмекерська компанія "Фавбет" та "ВБЕТ Україна"

Серед російських компаній у сфері ігрового бізнесу санкції введено, серед інших, проти ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "Кредитсервіс".

 

 

Теги: #указ #санкції

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