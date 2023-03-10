Інтеграція України в ЄС має бути успішною, це для нашої спільної безпеки

Держсекретар Франції у справах Європи Лоуренс Бун заявила, що інтеграція України до ЄС має бути успішною, оскільки від цього залежить спільна безпека.

"Сьогодні інтеграція України в ЄС має бути успіхом, це для нашої спільної безпеки. Такого порядку денного ніколи ще не було в процесі інтеграції. Український уряд докладає величезних зусиль, щоб виконати рекомендації в рамках процесу приєднання", - сказала вона, під час виступу на форумі "Україна-Франція" в п'ятницю.

Бун також відзначила велику роботу України в рамках очищення від корупції.

Вона наголосила, що немає європейської моделі без демократії, що і "відрізняє нас від деяких наших сусідів". За словами Бун, головними складовими в інтеграції України до ЄС мають стати: безпека, економіка, торгівля та відчуття приналежності.

"Ми повинні були раніше швидше над цим працювати, але ми можемо зробити це зараз", - заявила вона.