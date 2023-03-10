Події

22:00 10.03.2023

Інтеграція України в ЄС має бути успішною, це для нашої спільної безпеки

1 хв читати
Інтеграція України в ЄС має бути успішною, це для нашої спільної безпеки

Держсекретар Франції у справах Європи Лоуренс Бун заявила, що інтеграція України до ЄС має бути успішною, оскільки від цього залежить спільна безпека.

"Сьогодні інтеграція України в ЄС має бути успіхом, це для нашої спільної безпеки. Такого порядку денного ніколи ще не було в процесі інтеграції. Український уряд докладає величезних зусиль, щоб виконати рекомендації в рамках процесу приєднання", - сказала вона, під час виступу на форумі "Україна-Франція" в п'ятницю.

Бун також відзначила велику роботу України в рамках очищення від корупції.

Вона наголосила, що немає європейської моделі без демократії, що і "відрізняє нас від деяких наших сусідів". За словами Бун, головними складовими в інтеграції України до ЄС мають стати: безпека, економіка, торгівля та відчуття приналежності.

"Ми повинні були раніше швидше над цим працювати, але ми можемо зробити це зараз", - заявила вона.

 

 

Теги: #єс #підтримка #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 10.03.2023
Потрібно збільшити постачання зброї Україні, щоб вона могла почати контрнаступ - депутат Національної асамблеї Франції

Потрібно збільшити постачання зброї Україні, щоб вона могла почати контрнаступ - депутат Національної асамблеї Франції

20:22 10.03.2023
Стефанішина: Найкращою відповіддю на агресію РФ, окрім перемоги на полі бою, буде формування сильного порядку денного Європи, де Україна має бути лідером

Стефанішина: Найкращою відповіддю на агресію РФ, окрім перемоги на полі бою, буде формування сильного порядку денного Європи, де Україна має бути лідером

19:07 10.03.2023
Перспективи переговорів між Україною та РФ малоймовірні через бажання росіян продовжувати війну, вважають у МЗС Франції

Перспективи переговорів між Україною та РФ малоймовірні через бажання росіян продовжувати війну, вважають у МЗС Франції

17:28 10.03.2023
Радник міністра оборони: Наше спільне з партнерами завдання - зробити так, щоб війна закінчилася на території України у 2023 році

Радник міністра оборони: Наше спільне з партнерами завдання - зробити так, щоб війна закінчилася на території України у 2023 році

16:03 10.03.2023
Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

Підтримка Фінляндії дає Україні можливість жити і боротися - Зеленський

12:50 10.03.2023
Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

22:24 09.03.2023
США та Фінляндія обговорили підтримку України

США та Фінляндія обговорили підтримку України

19:24 09.03.2023
Резніков про підсумки зустрічі з міністрами оборони ЄС: Вдалося об'єднати зусилля для забезпечення України боєприпасами

Резніков про підсумки зустрічі з міністрами оборони ЄС: Вдалося об'єднати зусилля для забезпечення України боєприпасами

00:01 09.03.2023
Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном та генералом Міллі

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном та генералом Міллі

22:07 08.03.2023
Поліція і спецпризначенці в Тбілісі із використанням спецзасобів проводять розгін мітингу перед будівлею парламенту Грузії

Поліція і спецпризначенці в Тбілісі із використанням спецзасобів проводять розгін мітингу перед будівлею парламенту Грузії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання пілотів

Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

ОСТАННЄ

Meta хоче створити нову соцмережу, схожу на твіттер

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

Енергокомітет ВР звернеться до парламентів Естонії, Латвії та Литви з пропозицією відмовитися від імпорту російського скрапленого нафтового газу

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо організації навчання пілотів

Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

Палата представників США підтримує розкриття розвідданих про походження коронавірусу

США передали Україні предмети культурної спадщини, вилучені під час спроби їх незаконного ввезення з Росії

Норвегія передасть Україні дві системи ППО NASAMS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА