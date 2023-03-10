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20:43 10.03.2023

Енергокомітет ВР звернеться до парламентів Естонії, Латвії та Литви з пропозицією відмовитися від імпорту російського скрапленого нафтового газу

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Енергокомітет ВР звернеться до парламентів Естонії, Латвії та Литви з пропозицією відмовитися від імпорту російського скрапленого нафтового газу

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України ухвалив рішення звернутися до парламентів Естонії, Латвії та Литви щодо необхідності відмовитися від імпорту російського скрапленого нафтового газу.

"Ми не звертаємося до них безпосередньо з тим, щоб вони впровадили санкції, тому що для санкцій має бути загальноєвропейське рішення. Ми пишемо для того, щоб ініціювати консультації... ініціювати обговорення з цього приводу, щоб якщо і не щодо всього газу впроваджувати санкції, то давайте спробуємо щось зробити щодо цього вузького сегмента", - пояснила народна депутатка Інна Совсун на засіданні комітету в п'ятницю.

На її думку, такий формат дискусії з прибалтійськими колегами може дати позитивний результат.

У свою чергу, як зазначив голова енергокомітету Андрій Герус, російський нафтовий газ ввозять до країн Балтії за сертифікатами походження, після чого вже без сертифікатів він може надходити на український ринок.

"Різниця в тому, що ми за російськими сертифікатами не приймаємо, а ці країни приймають. Якби вони цього не робили, то газ не надходив би ні до нас, ні до них, ні до інших країн Європи. Однак ми розуміємо, це робочий процес і тут я впевнений, під час діалогу можна вийти на якесь рішення", - наголосив він.

 

Теги: #газ #україна #ініціатива #балтія

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