Перспективи переговорів між Україною та РФ малоймовірні через бажання росіян продовжувати війну, вважають у МЗС Франції

Перспективи переговорів між Україною і РФ наразі малоймовірні через позицію росіян продовжувати війну та їхні наративи, що ставлять під сумнів саме існування України, заявив директор Департаменту континентальної Європи Міністерства Європи та закордонних справ Франції Фредерік Мондолоні.

"Я був дипломатом у Москві чотири роки, я знаю, що співпрацювати з росіянами дуже складно. І наразі можна констатувати, що російський наратив дуже закритий, і він ставить під сумнів саме існування і право на існування України. Саме тому я не можу передбачити, чи можливі якісь переговори в перспективі", - сказав він, виступаючи на форумі "Україна-Франція" в п'ятницю.

За його словами, через позицію РФ "нині очевидно, що перспективи переговорів малоймовірні".

Мондолоні також наголосив на важливості питання довгострокового миру в Європі, оскільки РФ не зникне.

"Тому необхідно, щоб Україна перемогла в цій війні, й тільки після цього ми зможемо побудувати стійкий мир у Європі", - сказав він.

Дипломат наголосив, що плани РФ провалилися, але ситуація наразі складна.

"Ми знаємо, що дуже жорсткі бої на сході тривають. Але українці продовжують демонструвати героїзм, яким ми можемо тільки захоплюватися. Зараз у нас відчуття, що ми розпочинаємо третю фазу війни. РФ думає, що час грає їй на руку, але це так", - зазначив він.

За словами Мондолоні, починають діяти санкції проти РФ і їх наслідки почнуть впливати на процес ухвалення рішень у Росії.

Він зауважив, що підтримка України має посилюватися, щоб РФ побачила "драматичність свого вибору".

"Драматичний вибір не тільки для України і світу, а й для самої РФ", - сказав Мондолоні.

Водночас дипломат заявив, що єдина людина, яка наразі може закінчити війну - це Путін, а "врегулювання конфлікту в інший спосіб на сьогодні неможливе", оскільки РФ прагне продовжувати війну.

"Ми наразі працюємо над усіма можливими сценаріями, але ще раз: Франція підтримує Україну сьогодні, завтра і буде робити це стільки, скільки потрібно", - наголосив він.

У питанні допомоги з боку Франції дипломат сказав, що нині "ми концентруємо свою увагу на захисті українського неба, на артилерії, танках і підготовці українських військових".

Він також нагадав про співпрацю Франції та України в питанні документування воєнних та інших злочинів РФ.

"РФ вчиняє воєнні злочини, які абсолютно неприйнятні. Багато з них уже було задокументовано", - сказав дипломат.