"Епіцентр" відкриває в Києві другу чергу найбільшого ТЦ мережі після оновлення

Українська мережа торговельних центрів "Епіцентр" 11 березня відкриває після реновації другу чергу найбільшого торговельного об'єкту мережі в Києві на вул. Полярній, 20д, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, друга черга охоплює оновлений торговельний простір площею понад 20 тис. кв. м, тоді як загальна площа об'єкта - 105 тис. кв. м.

Серед новацій торговельного центру - запуск "Центру енергоефективних рішень" із широким асортиментом сонячних батарей, джерел безперебійного живлення, теплових насосів, інверторів. У ТЦ також уперше з'явиться зона "Мультисервіс" із послугами виготовлення ключів, пральні, хімчистки та ремонту одягу, її планують надалі відкривати і в інших об'єктах.

На оновленій площі також розташований концепт Bakery лабораторії Polinn площею 320 кв. м, де відбуватимуться майстер-класи з випічки. На вході "D" для зручності відвідувачів також відкриють другий Food Market у ТЦ, а також оновлений ресторан Benicasim.

Згідно з повідомленням, у відділі "Вироби з металу" (1,7 тис. кв. м) буде відкрито салон торговельного обладнання площею 320 кв. м.

Як повідомлялося, ТЦ на Полярній у Києві було відкрито у 2014 році. Оновлення формату торговельного центру стартувало минулого року. Першу чергу реновації відкрили в грудні 2022 року.

"У межах масштабного реформатування об'єкта компанія також планує провести третю чергу оновлення, в рамках якої буде перебудовано другий поверх торговельного центру", - зазначено в повідомленні.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 74 торговельні об'єкти, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни (ще чотири об'єкти тимчасово зачинені).

Унаслідок бойових дій чотири ТЦ "Епіцентр" – у Чернігові, Маріуполі, Бучі та Херсоні – були повністю знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. За її даними, загальна сума допомоги "Епіцентру К" від початку широкомасштабного вторгнення в Україну становить сотні мільйонів гривень.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).