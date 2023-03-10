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18:11 10.03.2023

СБУ повідомила про підозру десяти керівникам "урядів Л/ДНР", які передали ворогу агропідприємства та лікарні

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СБУ повідомила про підозру десяти керівникам "урядів Л/ДНР", які передали ворогу агропідприємства та лікарні

Служба безпеки України повідомила про підозру в колабораційній діяльності керівникам "міністерств Л/ДНР", які передали ворогові агропромислові підприємства і медзаклади Донбасу.

У повідомленні української спецслужби в п'ятницю зазначено, що підозрювані після повномасштабного вторгнення виконують завдання з поширення кремлівського режиму на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

"Одним із фігурантів є так званий міністр агропромислового комплексу ДНР, який передав на баланс російських монополій місцеві сільськогосподарські підприємства. Також він брав безпосередню участь в організації вивезення українського зерна з регіону до країни-агресора", - зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, ще однією посібницею ворога є "перша заступниця міністра охорони здоров'я ДНР" та її підлегла - голова апарату фейкового відомства.

"Зловмисниці передали рашистам місцеві лікарні під військові шпиталі для поранених учасників окупаційних угруповань", - ідеться в повідомленні.

У спецслужбі наголошують, що співробітники СБУ скерували до суду обвинувальні акти щодо голови окупаційного МОЗ та двох його підлеглих - керівників "юридичного відділу" та "сектору громадської служби та кадрів" - після 24 лютого минулого року вони незаконно перевели під юрисдикцію РФ більше ніж 20 захоплених медзакладів Маріуполя, Волновахи та Мангуша.

"Інший фігурант – "ексголова ради міністрів ЛНР". Ця особа координувала роботу псевдоуряду. Зокрема розпоряджалася фінансовою частиною, організовувала постачання гуманітарки з РФ та розподіляла її між незаконними збройними формуваннями "ЛНР", - інформують в СБУ.

Як повідомляє спецслужба, до суду також скеровано справу щодо "міністра" і "віцеміністра вугілля та енергетики ДНР". Ці фігуранти опікуються переналаштуванням паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.

Крім того, за матеріалами СБУ судитимуть так звану віцеміністерку освіти і науки ЛНР, яка причетна до знищення українських підручників і створення "кадетських класів" під егідою російської "юнармії".

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Співробітники Служби безпеки вживають комплексних заходів щодо притягнення кожного з колаборантів до відповідальності за злочини проти України.

Теги: #сбу #лднр

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