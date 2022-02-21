США у координації з партнерами вдадуться до кроків у відповідь на визнання РФ "ДНР" та "ЛНР"

США у координації з партнерами вдадуться до кроків у відповідь на визнання Росією "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Визнання Кремлем так званих Донецької та Луганської Народних Республік "незалежними" вимагає швидкої та твердої відповіді, і ми вдамося до відповідних кроків у координації з партнерами", - написав Блінкен у Twitter у понеділок.