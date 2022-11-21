СБУ: Ще 10 бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами

За матеріалами Служби безпеки України ще 10 бойовиків "Л/ДНР" засуджені до реальних термінів позбавлення волі від 13 до 15 років.

"На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі відомства в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисників затримали під час контрнаступу українських військ на півдні України, більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

"Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні.

Ще одним засудженим, як інформують у СБУ, є командир танка окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині.

"Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, "2-го армійського корпусу". Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України. Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька в червні цього року", - зазначають в українській спецслужбі.