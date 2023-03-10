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17:42 10.03.2023

Українська кіноакадемія проти скасування на період воєнного стану формування нового складу Ради держпідтримки кінематографії

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Українська кіноакадемія проти скасування на період воєнного стану формування нового складу Ради держпідтримки кінематографії

Українська кіноакадемія закликає Кабінет Міністрів скасувати рішення про скасування на період воєнного стану формування нового складу Ради державної підтримки кінематографії.

"Ми, члени Української кіноакадемії, висловлюємо свою незгоду з постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2023, згідно з якою "повноваження членів Ради з державної підтримки кінематографії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 277, продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а формування нового складу Ради з державної підтримки кінематографії в період воєнного стану не проводиться", - йдеться в заяві Кіноакадемії.

Зазначається, що таке рішення уряду суперечить закону "Про державну підтримку кінематографії", згідно з яким, члени Ради з держпідтримки кінематографії призначаються строком на два роки, після чого повноваження припиняються автоматично, а відтак повноваження чинного складу Ради не можуть бути продовжені.

"На жаль, прем'єр-міністр, не розібравшись, підписав рішення, яке суперечить чинному законодавству", - йдеться в заяві.

Також у Кіноакадемії заявляють, що чинна Рада з держпідтримки кінематографії неодноразово порушувала закон "Про державну підтримку кінематографії", зокрема: впродовж декількох місяців упродовж 2022-2023 років засідання відбувалися в закритому режимі; деякі члени Ради, незважаючи на явні ознаки конфлікту інтересів, продовжують перебувати у складі Ради.

"Чинний склад Ради не має ані законного, ані морального права продовжувати свою діяльність понад визначені законом терміни. Усі рішення цієї Ради після 31 березня 2023 року, коли закінчиться її каденція, будуть нелегітимними. Вимагаємо від Кабінету Міністрів України скасувати незаконну постанову №203 від 07 березня 2023 р. та докласти зусиль, аби відбувся чесний та прозорий конкурс нового складу Ради з державної підтримки кінематографії згідно з чинним законодавством", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Національна спілка кінематографістів України та Українська гільдія режисерів також підтримують заяву Української кіноакадемії.

Як повідомлялося, 7 березня Кабмін скасував на період воєнного стану формування нового складу Ради державної підтримки кінематографії.

Теги: #заява #кіноакадемія

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