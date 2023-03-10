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17:05 10.03.2023

Україна і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику РФ, погрози застосування ядерної зброї неприпустимі - заява

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Україна і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику РФ, погрози застосування ядерної зброї неприпустимі - заява

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Фінляндської Республіки Санна Марін підписали в Києві в п'ятницю спільну заяву, в якій, зокрема, засуджують погрози застосування РФ ядерної зброї.

"І Україна, і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику Росії та нагадують, що застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими", - ідеться в тексті документа.

Обидві сторони наголошують на повній підтримці роботи Міжнародного агентства з атомної енергії з надання Україні допомоги в гарантуванні ядерної безпеки.

Згідно із заявою, Україна і Фінляндія також погодилися продовжувати співпрацю для забезпечення повної відповідальності РФ за злочини агресії, зокрема шляхом створення ефективного судового механізму. Крім того, сторони погодилися працювати над використанням заморожених активів Росії для підтримки відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.

Фінляндія схвалила українську формулу миру та підтримала ідею саміту формули миру, щоб забезпечити широку міжнародну участь.

Президент і прем'єр-міністерка також наголосили на важливості розширення Чорноморської зернової ініціативи та її поширення на інші українські морські порти.

У спільній заяві президент України та прем'єр-міністерка Фінляндії підтвердили налаштованість посилювати спільні зусилля для забезпечення подальшого просування на шляху впровадження стандартів ЄС та інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти.

Водночас наголошується, що Україна з нетерпінням очікуватиме рішення ЄС у 2023 році щодо наступного кроку на шляху до переговорів про вступ.

Крім того, Фінляндія наголосила на своїй готовності долучатися до відновлення, реконструкції та модернізації України, зокрема у сферах "зеленого переходу", цифровізації і телекомунікацій, освіти, енергетики та енергоефективності, переробки відходів та очищення води, будівництва, планування та інфраструктури.

Обидва лідери схвалили підписання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України і Міністерством довкілля Фінляндської Республіки, а також меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерством довкілля Фінляндської Республіки.

Сторони також рішуче засудили неспровоковану та незаконну агресію Російської Федерації проти України та незаконні спроби анексії територій України всупереч Статуту ООН.

З повним текстом спільної заяви президента України та прем'єр-міністерки Фінляндії можна ознайомитися на сайті Офісу президента України.

Теги: #україна #заява #фінляндія #ядерний

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