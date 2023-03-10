Повністю відновлено електропостачання в Одеській області

Фахівці енергохолдингу "ДТЕК" повністю відновили електропостачання жителів Одеської області після російського ракетного обстрілу 9 березня.

"Фахівці "ДТЕК" працювали всю ніч, щоб полагодити високовольтне обладнання, що живить Одесу та Одеський район. Уранці роботи закінчилися. Енергетики змогли забезпечити світлом усіх жителів Одеської області", - повідомив енергохолдинг Ріната Ахметова в телеграмі у п'ятницю.

Водночас, як попередили в компанії, в Одеській області через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання можуть відбуватися стабілізаційні відключення в пікові години навантаження. Графіки таких відключень можна знайти на сайті АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

Крім того, у п'ятницю до 17:00 будуть без електроенергії жителі Суворовського району у зв'язку з реконструкцією підстанції.

"Сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворовському районі. Під час їх виконання жителі цього району будуть без світла. Електропостачання плануємо повернути орієнтовно до 17:00", - поінформували в "ДТЕК".

Як повідомлялося з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка, в області внаслідок російського ракетного обстрілу 9 березня було зафіксовано влучання в декілька ЛЕП і опору.

НЕК "Укренерго" зазначала, що обмежуватиметься електропостачання через руйнування в Житомирській, Харківській та Одеській областях.