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13:46 10.03.2023

На бахмутському напрямку за добу ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим і 319 пораненими - Череватий

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На бахмутському напрямку за добу ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим і 319 пораненими - Череватий

На бахмутському напрямку за добу противник втратив 191 військовослужбовця вбитим і 319 пораненими, відбулося 57 бойових зіткнень, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Лише за цю добу в районі Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, самого Бахмута, Іванівського він (ворог - ІФ-У) намагався проводити штурмові дії. Здійснив 188 обстрілів ствольною і реактивною артилерією", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Загалом за добу відбулося 57 бойових зіткнень на зазначеній ділянці фронту. У районі безпосередньо Бахмута 20 обстрілів і 23 зіткнення.

За його словами, ситуація в районі Бахмута "абсолютно контрольована" і противник, як і раніше, не може прорвати українську оборону.

На куп'янсько-лиманському напрямку, як повідомив речник, відбулося за добу 347 обстрілів.

"Цей напрямок - рекордсмен із використання ворогом артилерійських і реактивних систем залпового вогню. Відбулося п'ять авіазіткнень. 35 ворогів убито, 55 поранено", - сказав Череватий.

Він повідомив, що на цьому напрямку також підбито два ворожі танки Т-72 і дві БМП-2.

За інформацією Генштабу, на зазначеній ділянці фронту задіяно більше регулярних збройних сил ворога - повітряно-десантні війська, механізовані, танкові, які намагаються використовувати там більше бронетехніки. Зокрема, зафіксовано використання і найновішого російського танка Т-90.

"В одну з попередніх діб було знищено п'ять таких танків", - сказав речник.

Теги: #зсу #бахмут

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