Події

13:26 10.03.2023

Україна і Німеччина мають намір продовжити дію угоди про співпрацю у сфері ядерного та радіологічного захисту

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Україна і Німеччина мають намір продовжити дію угоди про співпрацю у сфері ядерного та радіологічного захисту

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між урядами України та Німеччини про продовження дії угоди про співпрацю у сфері ядерного та радіологічного захисту.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт угоди (у формі обміну нотами) між урядами України та Німеччини щодо продовження дії угоди про співпрацю у сфері ядерного/радіологічного захисту в рамках ініціативи "Групи семи" "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення".

Зазначається, що укладення угоди дасть змогу подовжити практичну співпрацю з німецькою стороною у сфері зміцнення радіологічної, хімічної, біологічної та ядерної безпеки і захисту в Україні за рахунок допомоги уряду ФРН.

 

Теги: #кабмін #німеччина #ядерна_безпека

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