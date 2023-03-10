Ракетна атака РФ 9 березня, найімовірніше, лише послужила цілям російської держпропаганди - ISW

Найбільший ракетний удар російських окупантів по території України 2023 року, здійснений 9 березня, найімовірніше, лише послугував цілям російської державної пропаганди, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 9 березня.

"Імовірно, Кремль навмисно запустив ракети, які українські ППО не зможуть перехопити, щоб домогтися результатів у російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет... Президент Росії Володимир Путін, імовірно, використовував ці дефіцитні ракети в марних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні й ультранаціоналістичні спільноти, які здебільшого закликали його до відповідних дій після інциденту у Брянській області 2 березня... Путін, імовірно, спробував нівелювати ці наративи й не допустити їх...", - ідеться у звіті Інституту війни.

Також повідомляється, що окупанти в четвер продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях, але не оточили місто. За даними аналітиків, наступальна операція приватної військової компанії "Вагнера" на сході міста ввійшла в тимчасову тактичну паузу, і наразі незрозуміло, чи збережуть бійці "Вагнера" свою оперативну перевагу в майбутніх російських наступальних операціях.

"Прибуття в цей район дедалі більшої кількості звичайних російських військ може свідчити про те, що російські сили мають намір компенсувати можливу кульмінацію наступальних операцій "Вагнера" в Бахмуті новими звичайними військами. Можливо, бійці групи "Вагнера" також проводять тимчасову тактичну паузу, щоб дочекатися підкріплень зі звичайних російських військ і поповнити свої сили для підготовки до операцій у центрі Бахмута", - наголошується у зведенні.

За даними ISW, окупанти в четвер продовжували здійснювати наземні атаки по всій лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, а також продовжували наступальні операції на околицях міста Донецька і в районі Вугледара Донецької області.