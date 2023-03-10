Події

10:22 10.03.2023

Ракетна атака РФ 9 березня, найімовірніше, лише послужила цілям російської держпропаганди - ISW

2 хв читати
Ракетна атака РФ 9 березня, найімовірніше, лише послужила цілям російської держпропаганди - ISW

Найбільший ракетний удар російських окупантів по території України 2023 року, здійснений 9 березня, найімовірніше, лише послугував цілям російської державної пропаганди, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 9 березня.

"Імовірно, Кремль навмисно запустив ракети, які українські ППО не зможуть перехопити, щоб домогтися результатів у російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет... Президент Росії Володимир Путін, імовірно, використовував ці дефіцитні ракети в марних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні й ультранаціоналістичні спільноти, які здебільшого закликали його до відповідних дій після інциденту у Брянській області 2 березня... Путін, імовірно, спробував нівелювати ці наративи й не допустити їх...", - ідеться у звіті Інституту війни.

Також повідомляється, що окупанти в четвер продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях, але не оточили місто. За даними аналітиків, наступальна операція приватної військової компанії "Вагнера" на сході міста ввійшла в тимчасову тактичну паузу, і наразі незрозуміло, чи збережуть бійці "Вагнера" свою оперативну перевагу в майбутніх російських наступальних операціях.

"Прибуття в цей район дедалі більшої кількості звичайних російських військ може свідчити про те, що російські сили мають намір компенсувати можливу кульмінацію наступальних операцій "Вагнера" в Бахмуті новими звичайними військами. Можливо, бійці групи "Вагнера" також проводять тимчасову тактичну паузу, щоб дочекатися підкріплень зі звичайних російських військ і поповнити свої сили для підготовки до операцій у центрі Бахмута", - наголошується у зведенні.

За даними ISW, окупанти в четвер продовжували здійснювати наземні атаки по всій лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, а також продовжували наступальні операції на околицях міста Донецька і в районі Вугледара Донецької області.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 10.03.2023
РФ збільшує інтервали між ракетними ударами, щоб накопичувати нові ракети - британська розвідка

РФ збільшує інтервали між ракетними ударами, щоб накопичувати нові ракети - британська розвідка

08:11 10.03.2023
РФ, імовірно, готується до наступу в районі Вугледара

РФ, імовірно, готується до наступу в районі Вугледара

17:02 09.03.2023
РФ може продовжувати війну з Україною з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки - розвідка Литви

РФ може продовжувати війну з Україною з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки - розвідка Литви

21:02 08.03.2023
Українським бійцем, розстріляним окупантами за слова "Слава Україні", був Олександр Мацієвський

Українським бійцем, розстріляним окупантами за слова "Слава Україні", був Олександр Мацієвський

20:22 08.03.2023
Маляр: Знищення величезної кількості особового складу і техніки ворога в районі Бахмута стільки місяців - це перемога

Маляр: Знищення величезної кількості особового складу і техніки ворога в районі Бахмута стільки місяців - це перемога

08:55 08.03.2023
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 464 дитини, 931 поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 464 дитини, 931 поранено

08:04 08.03.2023
Окупанти втратили за добу в Україні близько 700 військових, 4 танки, 7 артсистем і 3 безпілотники

Окупанти втратили за добу в Україні близько 700 військових, 4 танки, 7 артсистем і 3 безпілотники

05:50 08.03.2023
Окупанти не мають механізованих сил для просування за Бахмут – ISW

Окупанти не мають механізованих сил для просування за Бахмут – ISW

20:48 07.03.2023
Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні

Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні

18:46 07.03.2023
Окупанти продовжують спроби наступу на п'яти напрямках, на двох - обороняються - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують спроби наступу на п'яти напрямках, на двох - обороняються - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу - Зеленський

Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов"

Втрати ворога за добу становили 870 одиниць особового складу, 7 танків, 10 артсистем і 1 літак

Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері

Ремонтники відновлюють подачу енергії після ракетної атаки

ОСТАННЄ

Парламент Грузії офіційно відкликав закон про іноагентів

Прогноз погоди на вихідні 11–12 березня: перепади температури та опади в більшості регіонів

Наєв позитивно оцінив застосування мобільних вогневих груп ППО на півночі України за останні місяці

Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу - Зеленський

У Харківській області без світла залишається близько 520 тис. споживачів

Противник 79 разів обстрілював Херсонщину, загинули 4 людини, ще троє поранені

Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов"

У Старобільську складають списки нежитлових будинків, щоб заселяти туди росіян

У результаті ворожих обстрілів Нікопольського району пошкоджено енергетичний об'єкт, знеструмлено три населені пункти

Втрати ворога за добу становили 870 одиниць особового складу, 7 танків, 10 артсистем і 1 літак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА