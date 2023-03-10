Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників Бельгії за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - написав Зеленський у твіттері у п'ятницю.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на важливості рішення бельгійського парламенту під час російської збройної агресії проти України.

"Визнання Бельгією Голодомору геноцидом українського народу має вирішальне значення для відновлення історичної справедливості, особливо зараз, коли Росія веде війну проти України. Дякую Палаті представників Бельгії за вшанування мільйонів жертв Голодомору та підтримку України", - написав Кулеба у твіттері.