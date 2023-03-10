Події

08:15 10.03.2023

Втрати ворога за добу становили 870 одиниць особового складу, 7 танків, 10 артсистем і 1 літак

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Втрати ворога за добу становили 870 одиниць особового складу, 7 танків, 10 артсистем і 1 літак

Російські війська втратили за добу в Україні 870 одиниць особового складу, 7 танків, 10 артилерійських систем і один літак, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано, танків - 3448 (+7) од, бойових броньованих машин - 6742 (+6) од, артилерійських систем - 2475 (+10) од, РСЗВ - 491 (+3) од, засоби ППО - 256 (+2) од, літаків - 304 (+1) од, гелікоптерів - 289 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107 (+9), крилатих ракет - 907 (+34), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6) од, спеціальної техніки - 240 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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