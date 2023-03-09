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19:00 09.03.2023

Сили оборони завдали ударів по 13 місцях скупчення окупантів і трьох складах боєприпасів - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали ударів по 13 місцях скупчення окупантів і трьох складах боєприпасів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала семи ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу противника, два логістичні центри, три склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Також у Генштабі зазначили, що вдалося збити чотири з восьми випущених окупантами по території України безпілотних літальних апарати типу "Шахед-136", а також 34 із 84 ракет. 

Теги: #зсу

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