Енергопостачання в Житомирі може бути стабілізоване за 2-2,5 тижня - мер

Енергопостачання Житомира, знеструмленого наполовину внаслідок повітряних атак російських агресорів у четвер, має стабілізуватися за 2-2,5 тижня за рахунок налагодження постачання ресурсу з інших областей, розраховує мер міста Сергій Сухомлин.

"Через 2-2,5 тижня за рахунок постачання е/е з інших областей ситуація має виправитися", - сказав він під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі в Києві в четвер.

Водночас Сухомлин зазначив, що найближчим часом інша половина міста з технічних причин також має бути знеструмлена.

"Сьогодні було завдано ракетного удару й удару дронами по енергетичній інфраструктурі Житомира. Наслідки для міста досить складні. 50% Житомира без е/е зараз, і, думаю, що найближчим часом, десь через годину, буде знову відключення всього Житомира", - зазначив він.