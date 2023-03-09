Події

18:23 09.03.2023

Енергопостачання в Житомирі може бути стабілізоване за 2-2,5 тижня - мер

1 хв читати
Енергопостачання в Житомирі може бути стабілізоване за 2-2,5 тижня - мер

Енергопостачання Житомира, знеструмленого наполовину внаслідок повітряних атак російських агресорів у четвер, має стабілізуватися за 2-2,5 тижня за рахунок налагодження постачання ресурсу з інших областей, розраховує мер міста Сергій Сухомлин.

"Через 2-2,5 тижня за рахунок постачання е/е з інших областей ситуація має виправитися", - сказав він під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі в Києві в четвер.

Водночас Сухомлин зазначив, що найближчим часом інша половина міста з технічних причин також має бути знеструмлена.

"Сьогодні було завдано ракетного удару й удару дронами по енергетичній інфраструктурі Житомира. Наслідки для міста досить складні. 50% Житомира без е/е зараз, і, думаю, що найближчим часом, десь через годину, буде знову відключення всього Житомира", - зазначив він.

Теги: #житомир #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 09.03.2023
На Харківщині вже відновлено електропостачання 70% споживачів - ОВА

На Харківщині вже відновлено електропостачання 70% споживачів - ОВА

19:08 06.03.2023
"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

08:05 28.02.2023
В Одесі повністю відновили енергопостачання

В Одесі повністю відновили енергопостачання

11:46 27.02.2023
Енергетики планують повернути світло в Одесу та Одеський регіон протягом доби - начальник РВА

Енергетики планують повернути світло в Одесу та Одеський регіон протягом доби - начальник РВА

10:54 27.02.2023
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в Одеській області - "Укренерго"

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в Одеській області - "Укренерго"

19:05 17.02.2023
У вихідні в Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла

У вихідні в Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла

12:05 09.02.2023
У Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях – день без обмежень електропостачання

У Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях – день без обмежень електропостачання

10:47 09.02.2023
В Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків аварії на високовольтній мережі: ситуація покращилася - ОВА

В Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків аварії на високовольтній мережі: ситуація покращилася - ОВА

19:13 06.02.2023
В Одесу вже привезли 82 генератори

В Одесу вже привезли 82 генератори

20:22 30.01.2023
"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Партнери підтримують Україну в питанні захисту Бахмута - Єрмак

Сили оборони завдали ударів по 13 місцях скупчення окупантів і трьох складах боєприпасів - Генштаб ЗСУ

Окупанти випустили за добу 84 ракети та завдали 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Угода щодо Чорноморської зернової ініціативи має бути продовжена на невизначений термін - Єрмак

Особу розстріляного полоненого українського військовослужбовця поки що не встановлено - Єрмак

ОСТАННЄ

Джон Керрі міг би представляти США в питанні компенсації екологічної шкоди, завданої Росією

США запровадили санкції проти п'яти компаній - постачальників деталей для безпілотників Ірану

Партнери підтримують Україну в питанні захисту Бахмута - Єрмак

Сили оборони завдали ударів по 13 місцях скупчення окупантів і трьох складах боєприпасів - Генштаб ЗСУ

Окупанти не полишають спроб оточити Бахмут і наступати на сході України - Генштаб ЗСУ

Окупанти випустили за добу 84 ракети та завдали 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Угода щодо Чорноморської зернової ініціативи має бути продовжена на невизначений термін - Єрмак

Особу розстріляного полоненого українського військовослужбовця поки що не встановлено - Єрмак

Жодних мотивів вчиняти "теракт" у Придністров'ї Україна не має - Подоляк

У Білоцерківському районі в п'ятницю буде чутно вибухи, плануються роботи в гранітному кар'єрі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА