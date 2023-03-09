Жодних мотивів вчиняти "теракт" у Придністров'ї Україна не має - Подоляк

Жодних мотивів і намірів вчиняти "теракт" у Придністров'ї Україна не має, навпаки, в інформації РФ про нібито "теракт" є виключно інформаційно-технологічна зацікавленість Росії, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Щодо чергової інформаційної провокації Росії під назвою "теракт у Придністров'ї": жодних мотивів і намірів скоювати десь якісь дії, які можна кваліфікувати як терористичний акт, Україна не має. Тому що нам є чим займатися на полі бою і точно будь-який "теракт" на будь-якій іншій території не дасть нам зайвих козирів", - заявив Подоляк у відеозверненні.

Радник глави Офісу президента також нагадав і про іншу інформаційно-технологічну операцію РФ - про нібито підготовку Україною вторгнення в Молдову.

"Трохи раніше Росія говорила про те, що начебто Україна готує вторгнення на територію Придністров'я. З'ясувалося, що це фейк. Після цього Росія інвестувала багато грошей у спроби вуличних заворушень у Кишиневі... І ось нова концепція Росії: давайте говорити про "теракти" в Придністров'ї", - зазначив він.

"Тому ще раз: ніяких терактів, ніякої України у всьому цьому немає. Є виключно технологічна зацікавленість Росії", - додав Подоляк.

Раніше в Службі безпеки України вже назвали зрежисованою в РФ провокацією інформацію про нібито участь СБУ в підготовці "теракту" в Придністров'ї.