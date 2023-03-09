У Білоцерківському районі в п'ятницю буде чутно вибухи, плануються роботи в гранітному кар'єрі

Київська обласна військова адміністрація анонсувала вибухові роботи в Білоцерківському районі на п'ятницю, 10 березня.

"У Білоцерківському районі відбудуться вибухові роботи - може бути гучно. Завтра, 10 березня, у Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами. Зберігайте спокій - роботи планові", - повідомляється у телеграм-каналі обладміністрації в четвер.