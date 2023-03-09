Події

17:39 09.03.2023

Понад половину котелень Києва переведено на альтернативні джерела електропостачання - Кличко

1 хв читати
Понад половину котелень Києва переведено на альтернативні джерела електропостачання - Кличко

Через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури в Києві внаслідок ракетної атаки і знеструмлення котелень "Київтеплоенерго" застосовує екстрені алгоритми реагування, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Більше половини котелень столиці переключили на альтернативні джерела електропостачання", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що вранці без опалення та гарячої води залишилася й Олександрівська клінічна лікарня, де на стаціонарному лікуванні перебувають майже 700 пацієнтів.

"Зараз тривають роботи з перепідключення центрального теплопункту закладу до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВТ. Разом із котельнями в медзаклад доставили дизпаливо та генератори", - розповів мер.

Зазначається, що така модульна котельня здатна безперервно постачати тепло протягом тижня в разі тривалої відсутності централізованого теплопостачання. Котельні на колесах можна експлуатувати навіть за температури мінус 30 градусів. Температуру теплоносія можна регулювати залежно від погоди. Їх дозаправлення відбувається автоматично.

Теги: #київ #котельні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 09.03.2023
Електропостачання Києва відновлено в повному обсязі - Кличко

Електропостачання Києва відновлено в повному обсязі - Кличко

15:26 09.03.2023
Теплопостачання вже відновлено в 300 житлових будинках Києва - мер

Теплопостачання вже відновлено в 300 житлових будинках Києва - мер

15:08 09.03.2023
Кличко: Київський метрополітен отримав міжнародну гуманітарну допомогу від МОМ

Кличко: Київський метрополітен отримав міжнародну гуманітарну допомогу від МОМ

12:38 09.03.2023
У Києві пошкоджено об'єкт енергоінфаструктури - Кличко

У Києві пошкоджено об'єкт енергоінфаструктури - Кличко

10:33 09.03.2023
Трьох людей травмовано внаслідок ракетної атаки в Києві у четвер уранці - прокуратура

Трьох людей травмовано внаслідок ракетної атаки в Києві у четвер уранці - прокуратура

07:57 09.03.2023
Попередньо в об'єкт інфраструктури в Києві влучила ракета типу "Кинджал"

Попередньо в об'єкт інфраструктури в Києві влучила ракета типу "Кинджал"

07:47 09.03.2023
У Голосіївському районі Києва є влучення в об'єкт інфраструктури

У Голосіївському районі Києва є влучення в об'єкт інфраструктури

07:38 09.03.2023
У Києві госпіталізовано двох постраждалих

У Києві госпіталізовано двох постраждалих

07:25 09.03.2023
У результаті удару у Святошинському районі Києва двоє постраждалих

У результаті удару у Святошинському районі Києва двоє постраждалих

07:19 09.03.2023
Вибух пролунав у Святошинському районі Києва

Вибух пролунав у Святошинському районі Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ГУР заявили, що РФ готує провокацію на українсько-білоруському кордоні

РФ може продовжувати війну з Україною з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки - розвідка Литви

Споживання Запорізькою АЕС електроенергії на власні потреби з ОЕС відновлено - "Укренерго"

СБУ: заява про нібито участь української спецслужби в підготовці теракту в Придністров'ї є провокацією РФ

Ми маємо забезпечити захист енергоінфраструктури від ворожих обстрілів і швидке відновлення електропостачання в постраждалих областях - нарада у Зеленського

ОСТАННЄ

Жодних мотивів вчиняти "теракт" у Придністров'ї Україна не має - Подоляк

У Білоцерківському районі в п'ятницю буде чутно вибухи, плануються роботи в гранітному кар'єрі

Сирський: Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани на інших ділянках фронту, ситуація динамічна

У ГУР заявили, що РФ готує провокацію на українсько-білоруському кордоні

Окупанти вивели два носії "Калібрів" у Чорне море на чергування - ВМС ЗСУ

РФ може продовжувати війну з Україною з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки - розвідка Литви

Понад половина опитаних українців вважає, що в школах не варто вивчати російську мову, - КМІС

Віцеспікерка Ради: Спільне завдання країн ЄС - повернення додому всіх українських дітей, депортованих РФ

Споживання Запорізькою АЕС електроенергії на власні потреби з ОЕС відновлено - "Укренерго"

Обстріл Корабельної площі в Херсоні вели з танка з лівого берега, українські військові відправили його слідом за російським кораблем - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА