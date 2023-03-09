Понад половину котелень Києва переведено на альтернативні джерела електропостачання - Кличко

Через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури в Києві внаслідок ракетної атаки і знеструмлення котелень "Київтеплоенерго" застосовує екстрені алгоритми реагування, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Більше половини котелень столиці переключили на альтернативні джерела електропостачання", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що вранці без опалення та гарячої води залишилася й Олександрівська клінічна лікарня, де на стаціонарному лікуванні перебувають майже 700 пацієнтів.

"Зараз тривають роботи з перепідключення центрального теплопункту закладу до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВТ. Разом із котельнями в медзаклад доставили дизпаливо та генератори", - розповів мер.

Зазначається, що така модульна котельня здатна безперервно постачати тепло протягом тижня в разі тривалої відсутності централізованого теплопостачання. Котельні на колесах можна експлуатувати навіть за температури мінус 30 градусів. Температуру теплоносія можна регулювати залежно від погоди. Їх дозаправлення відбувається автоматично.