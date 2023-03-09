Події

15:44 09.03.2023

Споживання Запорізькою АЕС електроенергії на власні потреби з ОЕС відновлено - "Укренерго"

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Споживання Запорізькою АЕС електроенергії на власні потреби з ОЕС відновлено - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" заявила про відновлення енергопостачання з мережі окупованої Запорізької АЕС, яка внаслідок обстрілу російських загарбників у четвер втратила зв'язок з останньою лінією електропередачі та вшосте перейшла на забезпечення власних потреб шляхом підключення генераторів.

"Живлення на власні потреби ЗАЕС відновлено. Станція з генераторів переходить на енергопостачання з мережі", - сказали журналістам у пресслужбі компанії в четвер.

Подробиць у компанії не повідомили з міркувань безпеки.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", остання лінія енергопостачання окупованої Запорізької ЗАЕС відключилася внаслідок російських ракетних обстрілів о 3:53 9 березня.

"На ранок 9 березня станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й і 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулися 18 дизель-генераторів для забезпечення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб", - описали ситуацію в "Енергоатомі".

Зі свого боку "Укренерго" заявило, що розпочне відновлення енергопостачання ЗАЕС із мережі, щойно отримає дозвіл військових і відповідні можливості для цього.

Жоден із шести блоків ЗАЕС не працює вже кілька місяців.

Теги: #електроенергія #заес

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