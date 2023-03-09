Шмигаль: Ядерний тероризм і шантаж Росії мають бути припинені

49 держав звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що Росія має залишити Запорізьку АЕС, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал "Росатому". Росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом. Нічні обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, у своїй заяві країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об'єктів і наголошують на важливості відновлення контролю над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Вдячні нашим партнерам за практичні кроки та закликаємо до подальших санкцій. Ядерний тероризм і шантаж Росії повинні бути припинені", - підсумував він.