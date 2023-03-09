У районі Бахмута за добу 19 бойових зіткнень, спостерігається посилення ворога підрозділами повітряно-десантних і механізованих військ - Череватий

У районі Бахмута за добу 19 бойових зіткнень, по всьому напрямку окупанти завдали 120 ударів із різних типів артилерії, спостерігається посилення ворога підрозділами повітряно-десантних і механізованих військ, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Бахмут і далі головний напрямок удару ворога. Тільки за добу там по всій лінії бахмутського фронту: Оріхове - Василівка, Дубове - Василівка, безпосередньо Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине - скрізь ворог наносив удари з різних типів артилерії. 128 ударів було загалом завдано по цьому напрямку, у районі самого Бахмута 20 обстрілів", - повідомив Череватий в ефірі національного телемарафону у четвер.

За його інформацією, на бахмутському напрямку відбулося за добу 41 бойове зіткнення, 19 із яких у районі міста Бахмут.

"Було вбито 127 ворогів, 135 дістали поранень різної важкості", - сказав речник.

За його словами, у Бахмуті тактика ворога - діяти малими тактичними піхотними групами, насамперед ПВК "Вагнера", і вони менше використовують бронетехніку. У Генштабі зазначили, що останнім часом спостерігається посилення ворога підрозділами повітряно-десантних і механізованих військ. Артилерійську підтримку їм надає регулярна армія.

Череватий додав, що ворог втратив велику кількість бронетехніки і змушений застосовувати навіть ті старі види, які були зняті з озброєння.