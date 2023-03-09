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12:25 09.03.2023

За рік повномасштабної війни ТЧХУ допомогло евакуювати понад 300 тисяч осіб, з яких силами загонів швидкого реагування - понад 230 тисяч

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За рік повномасштабної війни ТЧХУ допомогло евакуювати понад 300 тисяч осіб, з яких силами загонів швидкого реагування - понад 230 тисяч

Загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) з перших днів повномасштабної агресії Російської Федерації допомагають евакуювати населення з гарячих точок.

"З 24 лютого 2022 року Червоний Хрест України брав участь в евакуації 307 679 людей, з них – майже 234 200 осіб евакуювали загони швидкого реагування", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Волонтери евакуюють маломобільних людей, осіб з інвалідністю, тяжкохворих. Члени загонів швидкого реагування транспортують таких людей із медичних закладів до евакуаційних потягів, із бомбосховищ населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів ворога, до безпечніших територій країни.

Волонтери загонів швидкого реагування доставляють гуманітарну допомогу - ліки, продуктові та гігієнічні набори та інші необхідні речі до населених пунктів, де ситуація небезпечна та напружена.

 

Теги: #евакуація #тчху

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