На Харківщині вже відновлено електропостачання 70% споживачів - ОВА

У Харківській області після чергового ракетного удару відновлено електропостачання 70% споживачів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зараз енергетики та рятувальники Харківщини працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. В області уже відновлено електропостачання для 70% мешканців", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер.

За його даними, без електрики поки що залишаються жителі Харкова та деяких населених пунктів Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів області. "Очікуємо, що їм електропостачання почнуть повертати протягом найближчих 2-3 годин", - запевнив Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що під час ранкового ракетного удару по області "ворог застосував тактику повторних ударів, щоб завдати ураження нашим підрозділам ДСНС та енергетикам. На щастя, внаслідок цих ударів постраждалих не було".

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер російські окупаційні війська завдали по Харкову 11 ракетних ударів. Унаслідок цього Харків залишився без світла і води, медзаклади працюють на генераторах.