Події

08:43 09.03.2023

На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

1 хв читати
На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

Протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 7 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, спричинені ворожою масованою ракетною атакою.

"Близько 4 години ранку 9 березня м. Харків і Харківська область зазнали масованої ракетної атаки з боку російських загарбників. Внаслідок влучень було уражено об'єкти критичної інфраструктури, де сталося 2 пожежі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, одна з ракет влучила в приватне подвір'я в селищі Пісочин. Вибухом пошкоджено кілька приватних житлових будинків, розташованих поруч. 2 жінки отримали легкі тілесні ушкодження. Одну з них госпіталізовано до лікувального закладу.

 

 

Теги: #пожежі #обстріли #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 09.03.2023
У результаті атаки в Дніпропетровській області попередньо загинула людина, дві поранені

У результаті атаки в Дніпропетровській області попередньо загинула людина, дві поранені

06:54 09.03.2023
Унаслідок ракетного удару в Одеській області є влучення в об'єкт енергетичної інфраструктури

Унаслідок ракетного удару в Одеській області є влучення в об'єкт енергетичної інфраструктури

03:16 09.03.2023
У середу ворог обстріляв 4 громади – Сумська ОВА

У середу ворог обстріляв 4 громади – Сумська ОВА

08:52 08.03.2023
Ворожих обстрілів зазнали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Ворожих обстрілів зазнали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

08:42 08.03.2023
Російські війська за минулу добу 61 раз обстріляли Херсонщину, одна людина дістала поранення

Російські війська за минулу добу 61 раз обстріляли Херсонщину, одна людина дістала поранення

08:06 08.03.2023
Окупанти у вівторок обстрілювали акваторію поблизу Очакова, без постраждалих

Окупанти у вівторок обстрілювали акваторію поблизу Очакова, без постраждалих

21:27 07.03.2023
Окупанти обстріляли Білопільську та Есманську ОТГ у Сумській області, без жертв - обладміністрація

Окупанти обстріляли Білопільську та Есманську ОТГ у Сумській області, без жертв - обладміністрація

21:04 07.03.2023
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

08:55 07.03.2023
Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:49 07.03.2023
Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область, поранено 4 людини

Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область, поранено 4 людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб - ОВА

Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний

У результаті удару у Львівській області загинули чотири людини, триває розбір завалів

За добу ЗС України знищили близько 590 окупантів, 5 танків

Попередньо в об'єкт інфраструктури в Києві влучила ракета типу "Кинджал"

ОСТАННЄ

Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб - ОВА

Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний

На Житомирщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, жертв і постраждалих попередньо немає

Російські агресори в ніч на четвер атакували три ТЕС ДТЕК

Ракетна атака призвела до затримки 15 поїздів більш ніж на 30 хвилин

Ворожі обстріли пошкодили кілька ЛЕП і опору в Одеській області

У результаті удару у Львівській області загинули чотири людини, триває розбір завалів

40% киян через відключення світла у зв'язку з атакою РФ поки що без опалення

За добу ЗС України знищили близько 590 окупантів, 5 танків

Електропостачання обмежується через пошкодження енергоінфраструктури в Житомирській, Харківській та Одеській областях - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА