На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

Протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, 7 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, спричинені ворожою масованою ракетною атакою.

"Близько 4 години ранку 9 березня м. Харків і Харківська область зазнали масованої ракетної атаки з боку російських загарбників. Внаслідок влучень було уражено об'єкти критичної інфраструктури, де сталося 2 пожежі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, одна з ракет влучила в приватне подвір'я в селищі Пісочин. Вибухом пошкоджено кілька приватних житлових будинків, розташованих поруч. 2 жінки отримали легкі тілесні ушкодження. Одну з них госпіталізовано до лікувального закладу.